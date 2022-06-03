Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:0).

«Это неописуемое чувство. Сложно объяснить, но такие эмоции ты не получаешь каждый день. Эта была очень особенная ночь для нашей команды. Мы одержали эту победу благодаря усилиям всей команды. Мне особенно понравилось, когда болельщики гнали нас вперед», — приводит слова Павла пресс-служба клуба.

Счет в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдет 5 июня и начнется в 3:00 мск.