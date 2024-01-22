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Сегодня, 06:45

В «Каролине» объяснили отсутствие Свечникова в матче с «Миннесотой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, почему российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

Как сообщила пресс-служба «Харрикейнз», причиной отсутствия Свечникова стала травма верхней части тела.

23-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за клуб 29 матчей и набрал 30 (11+19) очков.

«Каролина» занимает пятое место в турнирной таблице «Востока» с 55 очками в 45 играх.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 45 28 17 58
2 Филадельфия 47 25 22 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Айлендерс 46 20 26 51
5 Вашингтон 44 22 22 50
6 Нью-Джерси 44 23 21 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Детройт 46 24 22 53
4 Тампа-Бэй 47 24 23 53
5 Торонто 44 22 22 52
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 42 17 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 46 27 19 60
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 46 20 26 45
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 43 22 21 52
5 Сиэтл 45 19 26 47
6 Калгари 46 21 25 47
7 Анахайм 45 15 30 31
8 Сан-Хосе 46 11 35 26
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27.01
22.01 01:00
Каролина – Миннесота
 2 : 5
22.01 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 1
22.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 3 : 2 ОТ
22.01 04:30
Анахайм – Рейнджерс
- : -
22.01 05:00
Сиэтл – Торонто
 - : -
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 46 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 66
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 30
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 7 1.58

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