Сорокин стал второй звездой матча «Айлендерс» — «Даллас»

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Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина 40 отраженных бросков (из 42).

Первой звездой матча стал нападающий «Айлендерс» Бо Хорват, который забил победный гол в овертайме. Третьей звездой признан защитник команды Ноа Добсон, отдавший 2 голевые передачи.