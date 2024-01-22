«Айлендерс» — «Даллас»: видеообзор матча

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Даллас» со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «островитян» отличились Александр Романов, Хадсон Фашинг и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 41 бросок из 43. У «Старз» отличились Джейсон Робертсон и Нильс Лундквист.

Этот матч стал первым для Патрика Руа в качестве главного тренера «Айлендерс». он возглавил команду 21 января, сменив Лэйна Ламберта.

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