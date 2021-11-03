«Вегас» или «Калгари». Число претендентов на Айкела сократилось до двух команд

«Баффало» продолжает вести переговоры о возможном обмене нападающего Джека Айкела. В претендентах на игрока остались два клуба — «Вегас» и «Калгари», сообщает журналист Эмили Каплан.

«Клинки» ведут активные переговоры, но стороны пока не могут прийти к соглашению.

Ранее «Баффало» лишил Айкела статуса капитана команды. Между клубом и хоккеистом сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска, от которой страдает игрок.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.