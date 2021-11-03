Билл Питерс: «Разберу печальную историю Кайла Бича с сыном, ему 17 лет. Она может многому научить нас обоих»
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился эмоциями об истории с сексуальным насилием в «Чикаго» 2010.
Бывший игрок команды Кайл Бич заявил, что стал жертвой домогательств экс-видеотренера «Блэкхокс» Брэда Олдрича.
«Знаете, мой сын играет в хоккей, ему 17 лет. Когда во время олимпийской паузы я вернусь домой, я вместе с ним обязательно перечитаю всю историю Кайла Бича. Она может многому научить нас обоих.
Это очень печальная история, я сочувствую Кайлу. Когда придет время, я поговорю с ним. Знаю, что летом он проводит время в городе Келоуна в Канаде. Обязательно встречусь с ним в межсезонье, если будет возможность», — цитирует Питерса The Athletic.
Отметим, что Питерс сам стал участником громкого скандала. В ноябре 2019 года форвард Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд».
Питерс покинул пост тренера «Калгари» на фоне скандала с расистскими высказываниями. В 2020 году он возглавил «Автомобилист».
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