Мэттьюс забил не менее двух голов в 40 матчах. За последние пять лет лучший показатель только у Овечкина
08:34
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0). Он был признан первой звездой встречи.
Американец забросил не менее двух шайб в 40 играх чемпионата НХЛ. Это второй показатель в лиге с момента дебюта Мэттьюса в сезоне-2016/17.
За последние пять лет больше таких матчей провел только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 43.
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