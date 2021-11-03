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Мэттьюс забил не менее двух голов в 40 матчах. За последние пять лет лучший показатель только у Овечкина

08:34
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0). Он был признан первой звездой встречи.

Американец забросил не менее двух шайб в 40 играх чемпионата НХЛ. Это второй показатель в лиге с момента дебюта Мэттьюса в сезоне-2016/17.

За последние пять лет больше таких матчей провел только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 43.

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Иван Шитик все материалы автора
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