В «Бостоне» готовы сделать Кэссиди одним из самых высокооплачиваемых тренеров НХЛ

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини начал переговоры о новом контракте с главным тренером Брюсом Кэссиди, утверждает The Athletic. 54-летний специалист сможет зарабатывать примерно 3 миллиона долларов за сезон.

В таком случае он станет одним из восьми тренеров в НХЛ, получающим 3 миллиона и больше (по данным CapFriendly). Текущее соглашение тренера заканчивается после предстоящего сезона.

Кэссиди возглавил «Бостон» по ходу сезона-2016/17 после увольнения Клода Жюльена и смог трижды вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне «Мишки» вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили «Сент-Луису» (3-4).