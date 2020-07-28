«В Америке тяжело. Очень дорого». Российский хоккеист рассказал о жизни в США

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Америке. В прошлом сезоне хоккеист провел первый сезон в НХЛ, а весной этого сезона оказался на карантине в связи с пандемией коронавируса.

— Вы застали в США беспорядки и дефицит продуктов?

— Мы прилетели в Россию 21 марта. Собрались домой в самый разгар эпидемии, когда начался ажиотаж, и люди забегали по магазинам. Опустевшие полки и дефицит туалетной бумаги — не шутки. Я как-то проезжал мимо магазина с вывеской «Купите за 100 долларов туалетную бумагу и получите очки в подарок».

Была еще одна ситуация, когда мы поехали в один магазин, я остался с детьми в машине, а жена пошла закупаться продуктами. Она ходила там около часа, вернулась почти в слезах. Оказывается, она уже собрала полную тележку, отошла к кассе оплатить, повернулась — тележки нет. Подошла к охране, а те ответили, что подобное происходит не первый раз. Идите ищите или собирайте по-новому. В итоге в тележке половины уже не было: все последнее и предпоследнее вытащили — молоко, крупы.

— Какой стране вы отдадите предпочтение для проживания — России или Америке?

— В Америке тяжело жить. В том же Лос-Анджелесе жить очень дорого. Там потрясающе, есть все, что душе угодно: идеальная погода, развлечения, спорт, магазины, океан, горы, но нужно иметь хороший кошелек. Снимать квартиру дорого, плюс просто бешеный налог.

Если говорить о странах, мне очень нравится Словакия. Там очень приятные люди, много кто говорит на русском языке. Все по-домашнему. Как будто не выезжаешь из России. Братислава — небольшой, но приятный город. Вена, Будапешт — все рядом. Плюс хорошая еда, нет санкций ни на что, можно все поесть, пармезанчик.

Изначально я полюбил страну из-за своего близкого друга — бывшего хоккеиста Мирослава Лажо. С ним я познакомился, когда приехал однажды в Словакию на сборы. Настоящий, близкий друг, тренер и наставник — он старше меня на 15 лет. Мы с семьей постоянно к ним ездим, а они к нам — даже в Лос-Анджелес на десять дней погостить и посмотреть Америку. (Михаил Зислис, Алена Гребенькова)