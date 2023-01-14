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Сегодня, 06:12

Уилер догнал Вячеслава Козлова по голам в большинстве в истории «Виннипега» и «Атланты»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:1).

36-летний американец в 51-й раз реализовал большинство, выступая за «Джетс». Форвард сравнялся с Вячеславом Козловым и делит с ним пятое место по этому показателю в истории клуба.

Рекорд по голам в большинстве в истории «Виннипега» и «Атланты» принадлежит Илье Ковальчуку (115). Второе место занимает Марк Шайфли (69), на третьей строчке Брайан Литтл (58), четвертый — Патрик Лайне (52).

«Атланта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.

Блейк Уилер
Вячеслав Козлов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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НХЛ: «Питтсбург» — «Виннипег», «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» и другие матчи 14 января
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1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 41 21 20 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 43 25 18 57
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
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19.01
14.01 03:00
Питтсбург – Виннипег
 1 : 4
14.01 06:00
Анахайм – Нью-Джерси
 - : -
14.01 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
14.01 22:00
Даллас – Калгари
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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