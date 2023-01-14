«Питтсбург» дома проиграл «Виннипегу». У Малкина «-1»

«Питтсбург» проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 19 с половиной минут. Он отметился одним броском по воротам соперника, одним силовым приемом и одни блок-шотом. Его показатель полезности составил «-1».

«Виннипег» с 57 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет восьмым в Восточной конференции — 48 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Уилер — 10 (бол., Перфетти), 11:19 — 0:1. О`Коннор — 2 (Капанен, Рутта), 16:42 — 1:1. Шайфли — 25 (Уилер, Перфетти), 37:58 — 1:2. Элерс — 3 (Коннор, Демело), 38:20 — 1:3. Шайфли — 26 (Демело, Перфетти), 46:39 — 1:4.

Вратари: Токарски — Риттих.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 23 (8+8+7) — 40 (15+14+11).

Наши: Малкин (19.29/1/-1) — -.

14 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18268 зрителей.