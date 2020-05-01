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У жены Овечкина из-за коронавируса умер дедушка

22:16
Анастасия Овечкина с мужем и дедушкой. Фото Instagram
Анастасия Овечкина с мужем и дедушкой. Фото Instagram
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Анастасия Овечкина (Шубская), жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщила о смерти своего дедушки Юлия Векслера. По ее словам, причиной смерти стал коронавирус. Юлию Векслеру был 91 год.

«Сегодня, от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус... К сожалению, организм просто не справился... Знаю,как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром», — написала Анастасия Овечкина в Instagram.

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