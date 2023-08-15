У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте
На российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина был составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте, сообщает газета «Новгород».
По данным источника, в материалах дела указано, что днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района Панарин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан.
Сообщается, что 31-летний хоккеист признал вину и совершил такое правонарушения впервые, что является обстоятельствами, смягчающими административную ответственность. Боровичский районный суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья.
Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Панарин с 2019 года играет за «Рейнджерс». В сезоне-2022/23 команда уступили «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4 в серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -