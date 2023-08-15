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Сегодня, 20:58

У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

На российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина был составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте, сообщает газета «Новгород».

По данным источника, в материалах дела указано, что днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района Панарин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан.

Сообщается, что 31-летний хоккеист признал вину и совершил такое правонарушения впервые, что является обстоятельствами, смягчающими административную ответственность. Боровичский районный суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Панарин с 2019 года играет за «Рейнджерс». В сезоне-2022/23 команда уступили «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4 в серии.

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Источник: Газета «Новгород»
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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