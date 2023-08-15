Тренер «Флориды» рассказал, что у Денисенко хорошие шансы для попадания в основной состав команды

Тренер по развитию «Флориды» Максим Иванов рассказал, что российский нападающий клуба команды Григорий Денисенко имеет отличные шансы на попадание в основной состав команды на предстоящий сезон.

«У Гриши есть определенные моменты, в чем он один из лучших. Это, во-первых, очень хороший бросок. Но бывает так, что ты забил и, что называется, у тебя пошло», — цитирует Иванова ТАСС.

Денисенко был выбран «Флоридой» под 15-м номером драфта НХЛ-2018. Форвард выступает за команду с 2021 года.

В сезоне-2022/23 форвард сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Флориду». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».