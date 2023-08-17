Защитник Войнов — о жизни в Лос-Анджелесе: «Ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит»

Игрок «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, где планирует жить после окончания карьеры.

— Вы проводите лето в Америке. После окончания карьеры уедете туда?

— Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США. Скорее всего, да. Но я не утверждаю, что буду находиться там все время. Думаю, что будет пополам. В России тоже хочу жить.

— Вы живете в Лос-Анджелесе. В последнее время там не очень обстановка.

— Да, ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит. Посмотрим, скоро там пройдут Олимпийские игры, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону. Или, наоборот, метка, что станет совсем все плохо.

— Лесные пожары вас никак не беспокоят?

— Там, где я живу, нет пожаров. Лос-Анджелес территориально огромный. Где-то пожары, где-то землетрясения, где-то «черные» районы, куда лучше не заходить.

— В Челябинск не думали возвращаться?

— Нет, в России мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне.