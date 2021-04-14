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У Айкела грыжа межпозвоночного диска

22:11
Джек Айкел. Фото nhl.com
Джек Айкел. Фото nhl.com
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Нападающий «Баффало» Джек Айкел пропустит остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска в шее, сообщает официальный сайт НХЛ.

Ожидается, что центрфорвард будет готов к началу следующего сезона.

В 21 игре этого сезона Айкел набрал 18 (2+16) очков. Последний матч он провел 7 марта против «Айлендерс» (2:5).

«Сэйбрз» (10-25-7) занимают последнее место в НХЛ с 27 очками. В четверг «Баффало» в гостях сыграет с «Вашингтоном».

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