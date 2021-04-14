Барабанов после карантина отправится в фарм-клуб «Сан-Хосе»
21:20
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов после карантина проведет несколько матчей за фарм-клуб «Акул» в АХЛ, сообщает журналист Шенг Пэнг в Twitter.
Россиянин прибыл в «Шаркс» и должен пройти обязательный карантин, после которого начнет выступление за «Сан-Хосе Барракуда».
«Торонто» и «Сан-Хосе» произвели обмен нападающими в дедлайн. 26-летний российский хоккеист Александр Барабанов пополнил ряды «Шаркс». В Торонто проследовал фиский форвард Антти Суомела.
Барабанов сыграл 13 встреч в этом сезоне, в которых сделал одну результативную передачу.
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