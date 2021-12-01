«Ты издеваешься». НХЛ в соцсетях отреагировал на потрясающий тройной сейв Холтби в матче с «Каролиной»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 4:1.

За минуту до конца третьего периода вратарь «Старз» Брэйден Холтби отразил три броска, сделав два из них лежа на льду, и поймал шайбу в ловушку.

В текущем сезоне 32-летний канадец провел 11 матчей, в которых пропустил 23 шайбы при 92,7 процента отраженных бросков. Матч с «Каролиной» стал для Холтби 500-м в НХЛ.