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«Ты издеваешься». НХЛ в соцсетях отреагировал на потрясающий тройной сейв Холтби в матче с «Каролиной»

07:47
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 4:1.

За минуту до конца третьего периода вратарь «Старз» Брэйден Холтби отразил три броска, сделав два из них лежа на льду, и поймал шайбу в ловушку.

В текущем сезоне 32-летний канадец провел 11 матчей, в которых пропустил 23 шайбы при 92,7 процента отраженных бросков. Матч с «Каролиной» стал для Холтби 500-м в НХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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