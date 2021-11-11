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Туукка Раск возобновил тренировки в составе «Бостона»

19:38
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Голкипер Туукка Раск продолжает восстанавливаться после травмы. Он возобновил ледовые тренировки и занимается в составе «Бостона», сообщает Boston Globe.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагалось, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев. Сам хоккеист считает, что будет готов вернуться в состав в конце декабря.

Отметим, что на данный момент Раск находится в статусе неограниченно свободного агента. В НХЛ финн играл только за «Брюинз».

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Иван Шитик все материалы автора
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