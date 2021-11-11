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«Айлендерс» расторгнут контракт с Лео Комаровым. Игрок близок к переходу в СКА

19:33
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«Айлендерс» выставят на безусловный драфт отказов нападающего Лео Комарова. После этого контракт с финским форвардом будет расторгнут, сообщает журналист Артур Стэйпл.

По информации «СЭ», Комаров вернется в КХЛ. Он станет игроком СКА.

В нынешнем сезоне 34-летний финн принял участие в одном матче команды и не отличился результативными действиями.

Комаров выступал с 2009 по 2012 год в составе московского «Динамо» и завоевал с бело-голубыми Кубок Гагарина. В сезоне-2012/13 он также провел 13 матчей в регулярном чемпионате за «Динамо», его имя снова было нанесено на трофей по итогам сезона.

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Иван Шитик все материалы автора
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