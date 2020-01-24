Канадский телеканал TSN на своем сайте опубликовал топ-50 лучших игроков первой половины сезона в НХЛ. Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который также был на первом месте в предсезонном списке телеканала. Второе место у Натана Маккиннона («Колорадо»), третье — у Давида Пастрняка («Бостон»), а четвертое — у Леона Драйзайтля («Эдмонтон»). Замкнул первую пятерку российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который в предсезонном рейтинге был на 21-й строчке.

Также в 50 лучших игроков первой половины сезона НХЛ вошли Александр Овечкин («Вашингтон», 10 место), Евгений Малкин («Питтсбург», 11 место), Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 15 место), Андрей Свечников («Каролина», 38 место), Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 45 место).

При этом, Свечникова даже не было в предсезонном топ-50. Овечкин в том рейтинге был на 7-й строчке, Малкин — на 18-й, Кучеров — на 3-й, а Василевский — на 20-й.