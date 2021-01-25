Тротц рассказал о втором матче Сорокина в НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского вратаря команды Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нью-Джерси» (0:2).

«Он сыграл нормально, сделав несколько крутых спасений при счете 0:1 и 0:2. Он какое-то время простоял без работы, да при втором голе можно было по-другому сыграть на подборе, но в остальном в его исполнении был надежный матч. Чем больше он будет играть в НХЛ, тем больше будет привыкать. Но сегодня полевые игроки не оказали ему достаточной поддержки», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Сорокин перешел в «Айлендерс» из ЦСКА летом нынешнего года. Свой первый матч в НХЛ 25-летний голкипер провел против «Рейнджерс» (0:5) на старте нынешнего сезона.