Третьяк назвал лучшего российского игрока на данный момент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, кто из российских хоккеистов, по его мнению, лучший на данный момент.

«Самый сильный хоккеист первой четверти XXI века? Наверное, из наших лучший сейчас Овечкин. Именно сейчас. Он больше всех голов забил, уже четвертый в НХЛ по забитым голам. У него есть харизма, есть желание. А если из иностранных игроков, мне больше всего нравится Кросби. Он очень хороший игрок», — сказал Третьяк «Чемпионату».

В матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» 36-летний российский форвард «Столичных» Александр Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ.