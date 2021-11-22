Эвандер Кейн тренируется отдельно от остальных игроков «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн тренируется отдельно от других игроков команды. Он не появляется в тренировочном центре, когда туда приезжают его одноклубники, сообщает журналист Кевин Курц.

Форвард «Шаркс» был отстранен на 21-й матч НХЛ из-за нарушения антиковидного протокола перед стартом сезона.

30-летний канадец также не был с командой во время тренировочного сбора и пропустил стартовый матч регулярного чемпионата. Он имеет право вернуться 30 ноября.

В январе Кейн подал заявление о банкротстве. Общий долг хоккеиста 47 кредиторам составлял 26,8 миллиона долларов. В заявлении также было указано, что Кейн потерял 1,5 миллиона на азартных играх за 2020 год. В июле жена игрока заявила в социальных сетях, что хоккеист делал ставки на матчи НХЛ и участвовал в договорных играх.