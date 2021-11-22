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Маккиннон может сыграть на выезде в декабре

19:10
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Нападающий Натан Маккиннон может появиться в составе «Колорадо» в одном из матчей предстоящего выездного турне команды, которое начнется 1 декабря, сообщает сайт НХЛ.

Форвард получил травму нижней части тела 6 ноября в матче против «Коламбуса» (2:4).

Маккиннон сыграл в восьми поединках сезона-2021/22, набрав 10 (1+9) очков. Он пропустил два матча на старте чемпионата, попав под действие COVID-протоколов НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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