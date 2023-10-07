Тренин забросил первую шайбу в предсезонной подготовке

«Нэшвилл» сравнял счет в предсезонном матче НХЛ против «Каролины».

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него это первая заброшенная шайба в этой предсезонке.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Нэшвилл» встретится с «Тампой» (11 октября), а «Каролина» сыграет против «Оттавы» (12 октября).