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Сегодня, 01:12

Семь российских хоккеистов вошли в Топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Журналисты портала TSN опубликовали полный рейтинг из 50 лучших игроков НХЛ перед сезоном-2023/24.

Первое место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», а на второй строчке его одноклубник Леон Драйзайтль. Замкнул тройку лучших Натан Маккиннон из «Колорадо».

Среди российских игроков выше всех в списке оказался российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, занявший 8-е место. Кирилл Капризов («Миннесота») — на 12-й позиции, Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — на 19-й, Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — на 20-й, Илья Сорокин («Айлендерс») — на 26-й, Артемий Панарин («Рейнджерс») — на 30-й.

Ранее стало известно, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 33-ю строчку.

Александр Овечкин. Овечкин вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN — россиянин занял 33-е место
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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