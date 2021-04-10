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Тренеру «Рейнджерс» понравилась игра Георгиева в матче с «Айлендерс»

07:02
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру вратаря Александра Геогриева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

«Мне очень понравилась его игра. Я думаю, что Джорджи уже опытен, поскольку он обычно играет против «островитян». Нелегко сидеть на замене так долго, как он, выходить и играть так, как сегодня. Мне очень понравилась его игра», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Георгиев сделал 31 сэйв в матче с «Айлендерс», выйдя в старте впервые с 19 марта.

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