НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 апреля

В ночь с 9 на 10 апреля пройдут матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет на выезде с «Баффало», «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой» Кирилла Капризова и другие встречи.

10 апреля

«Баффало» — «Вашингтон» (02.00 — по мск)

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (02.00)

«Айлендерс» — «Рейнджерс» (02.00)

«Сент-Луис» — «Миннесота» (03.00)

«Анахайм» — «Колорадо» (05.00)

«Вегас» — «Аризона» (05.00)

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (05.30)

Вечером 10 апреля также пройдут и другие встречи:

«Даллас» — «Флорида» (21.00)

«Филадельфия» — «Бостон» (21.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.