НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 апреля
23:00
В ночь с 9 на 10 апреля пройдут матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет на выезде с «Баффало», «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой» Кирилла Капризова и другие встречи.
10 апреля
«Баффало» — «Вашингтон» (02.00 — по мск)
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (02.00)
«Айлендерс» — «Рейнджерс» (02.00)
«Сент-Луис» — «Миннесота» (03.00)
«Анахайм» — «Колорадо» (05.00)
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (05.30)
Вечером 10 апреля также пройдут и другие встречи:
«Филадельфия» — «Бостон» (21.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...