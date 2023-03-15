Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Рейнджерс» (5:3) ответил на вопрос о сроках возвращения форварда Александра Овечкина.

«Вернутся ли Овечкин и Милано к завтрашнему дню? Понятия не имею. Каким бы ни был наш состав, он должен быть готов, и мы должны выигрывать», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

нападающие Александр Овечкин и Сонни Милано пропустили встречу с «Рейнджерс». У первого — травма нижней части тела, у второго — болезнь.