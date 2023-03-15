Джонатан Куик вышел на второе место по победам в НХЛ среди американских вратарей

Голкипер «Вегаса» Джонатан Куик отразил 27 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:3).

Эта победа стала для 37-летнего хоккеиста 374-й в НХЛ. Куик сравнялся с Джоном Ванбисбруком и делит с ним второе место по этому показателю среди американских вратарей в истории лиги.

Рекорд по победам в НХЛ среди голкиперов из Америки принадлежит Райану Миллеру (391).