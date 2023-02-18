Лавиолетт: «Вашингтон» должен побеждать ради Овечкина, которого сейчас нет с нами»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о важности Александра Овечкина для команды и призвал игроков клуба побеждать ради россиянина.

«Нет никаких сомнений в том, что мы были бы рады видеть Алекса здесь. Он важная часть нашей команды, нашего успеха, но нам необходимо двигаться вперед, и выигрывать матчи, чтобы наш клуб поднимался в турнирной таблице. Мы должны побеждать ради Алекса, которого нет с нами», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.