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Сегодня, 12:06

Лавиолетт: «Вашингтон» должен побеждать ради Овечкина, которого сейчас нет с нами»

Виктория Кравченко
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о важности Александра Овечкина для команды и призвал игроков клуба побеждать ради россиянина.

«Нет никаких сомнений в том, что мы были бы рады видеть Алекса здесь. Он важная часть нашей команды, нашего успеха, но нам необходимо двигаться вперед, и выигрывать матчи, чтобы наш клуб поднимался в турнирной таблице. Мы должны побеждать ради Алекса, которого нет с нами», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
7.02
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11.02
12.02
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16.02
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20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 03:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
4 : 5 Б
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 6
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
Сент-Луис – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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