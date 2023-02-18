Кросби стал лидером «Питтсбурга» по количеству сезонов с 25 и более шайбами

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:5).

Таким образом, канадец забил свой 25-й гол в этом сезоне и установил рекорд «Пингвинз». Кросби стал лидером франшизы по количеству сезонов с 25 и более голами — 13.

Он опередил Марио Лемье (12). В тройку также входит Яромир Ягр (11). Евгений Малкин — на 4-й строчке с 10 сезонами.

На счету Кросби в этом сезоне 67 (25+42) очков в 54 матчах.