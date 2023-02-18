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Сегодня, 10:32

Кросби стал лидером «Питтсбурга» по количеству сезонов с 25 и более шайбами

Руслан Минаев
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Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:5).

Таким образом, канадец забил свой 25-й гол в этом сезоне и установил рекорд «Пингвинз». Кросби стал лидером франшизы по количеству сезонов с 25 и более голами — 13.

Он опередил Марио Лемье (12). В тройку также входит Яромир Ягр (11). Евгений Малкин — на 4-й строчке с 10 сезонами.

На счету Кросби в этом сезоне 67 (25+42) очков в 54 матчах.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Марио Лемье
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
7.02
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22.02
23.02
18.02 03:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
4 : 5 Б
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 6
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
Сент-Луис – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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