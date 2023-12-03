Токкет — о первом матче Задорова за «Ванкувер»: «Это непросто — сразу после обмена играть против бывшей команды»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет высказался о дебюте защитника команды Никиты Задорова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3).

Ранее Задорова обменяли из «Калгари» в «Ванкувер».

«Это непросто, сразу после обмена играть против бывшей команды. Здорово, что в концовке он забил. У него же победный гол? А, Пити? Ну, значит, передача на победный гол. Уверен, он все равно доволен», — цитирует Токкетта пресс-служба «Ванкувера».

28-летний россиянин отметился результативной передачей в матче с «Калгари». Сначала победный гол был записан на Задорова, но после окончания встречи шайба была переписана на нападающего Элиаса Петтерссона.

В сезоне-2023/24 Задоров провел 23 игры, набрал 7 (1+6) очков.