Видеотрансляция матча НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 3 декабря во Вконтакте начнется в 22.00

3 декабря «Миннесота» в городе Сент-Пол на домашнем льду арены «Эксел Энерджи-центр» примут «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Миннесота» — «Чикаго» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния НХЛ.

«Уайлд» с 18 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, а «Блэкхокс» с 14 очками располагается на последней, восьмой строчке.

За «Миннесоту» выступает олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 21 игру за команду НХЛ и набрал 20 (7+13) очков.

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