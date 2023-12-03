Форвард «Монреаля» Ньюхук пропустит до 3 месяцев из-за травмы

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук выбыл на срок от 2 до 3 месяцев из-за растяжения связок голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий травмировался в третьем периоде матча с «Флоридой» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча проходила 1 декабря.

В этом сезоне 22-летний канадец набрал 13 (7+6) очков в 23 матчах за «Монреаль». Всего в НХЛ на его счету 79 (34+45) очков в 182 матчах.