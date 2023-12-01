Задорова обменяли из «Калгари» в «Ванкувер»

«Ванкувер» и «Калгари» согласовали обмен. Российский защитник Никита Задоров продолжит карьеру в «Кэнакс».

В обмен за 28-летнего россиянина «Флэймз» получили драфт-пики в 2024 и 2026 годах (5-го и 3-го раундов соответственно).

В этом сезоне Задоров сыграл в 21 матче и набрал 6 (1+5) очков. Ранее в НХЛ он также выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».