Купер о победе над «Коламбусом»: «Василевский смог нас выручить, когда «Тампа» в этом нуждалась»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).

«Это была хорошо сбалансированная игра, в которой мы нуждались, и теперь нам просто нужно перенести ее на завтрашний матч с «Питтсбургом». Допустили ли мы какие-то ошибки? Мы делали их, но Василевский смог нас выручить, когда мы в этом нуждались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков.

В следующем матча «Тампа» 16 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».