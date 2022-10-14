НХЛ, 15 октября: «Коламбус» — «Тампа-Бэй», «Сан-Хосе» — «Каролина» и другие матчи

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В ночь с пятницы на субботу состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 02.00 (мск)

«Детройт» — «Монреаль» — 02.00

«Виннипег» — «Рейнджерс» — 03.00

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 05.30

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.