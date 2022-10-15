Евгений Свечников забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 18-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Евгений Свечников. Для него эта шайба стала первой в этом сезоне.

В составе «Харрикейнз» выступает его младший брат — Андрей Свечников.