Тренер «Коламбуса» покинул должность из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
19:08
Тренер «Коламбуса» Сильвен Лефевр покинул свою должность. Он принял решение не вакцинироваться от коронавируса, поэтому не сможет присутствовать на скамейке команды в предстоящем сезоне, сообщает журналист Джон Матиш.
Его должность займет Стив Маккарти, который раньше работал в АХЛ.
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