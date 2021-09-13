Тренер «Коламбуса» покинул должность из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Тренер «Коламбуса» Сильвен Лефевр покинул свою должность. Он принял решение не вакцинироваться от коронавируса, поэтому не сможет присутствовать на скамейке команды в предстоящем сезоне, сообщает журналист Джон Матиш.

Его должность займет Стив Маккарти, который раньше работал в АХЛ.