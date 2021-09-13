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Боумэн может потерять пост генерального менеджера сборной США

22:44
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Генеральный менеджер сборной США Стэн Боумэн может потерять свою должность. Американская адвокатская контора 10 сентября подала соответствующий запрос, сообщает TSN.

В нем утверждается, что Боумэн не может занимать столь высокую должностью и представлять сборную США на Олимпиаде в Пекине, пока идет расследование относительно скандала в «Чикаго», где Боумэн также является генменеджером.

Экс-сотрудник отдела маркетинга «Чикаго», пожелавший остаться анонимным, сообщил, что летом 2010 года помощник тренера Джефф Томас рассказал ему, что два игрока, вероятно, подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видео-тренером «Блэкхокс».

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Иван Шитик все материалы автора

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