Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может не успеть восстановиться к старту регулярного чемпионата НХЛ. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл заявил, что россиянину предстоит пройти медобследование перед открытием тренировочного лагеря.

«Пока мы не знаем точные сроки его восстановления. Но этот процесс может затянуться», — цитирует Хекстолла Pittsburgh Post-Gazette.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырех матчах, набрав 5 (1+4) очков.

Напомним, что старт регулярного чемпионата также пропустит капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.