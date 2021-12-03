Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен прокомментировал дебют вратаря Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).

«Он сыграл весьма хорошо, хотя мы понимаем, что у парня был тяжелый день, он его провел в самолете. С учетом этого все у Тарасова получилось великолепно. Хотя и старт матча выдался трудным, мы сразу пропустили. Но Даниил был так надежен, что постоянно держал нас в игре и вообще хорошо выполнил свою работу. Он делал прекрасные сейвы, хорошо двигался и оставил приятное впечатление. Выглядел спокойным и уверенным в себе, и это передавалось всей команде. Никаких нервов мы у него не увидели.

Вообще Тарасов — сам по себе спокойный парень. Может, у него внутри в какие-то моменты есть переживание, но мы этого не замечаем. Никаких нервов во время своего дебюта в НХЛ", — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.

Во встрече с «Далласом» 22-летний россиянин отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой игры. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в АХЛ, пропустив 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.