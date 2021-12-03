Вратарь «Коламбуса» Тарасов о дебюте в НХЛ: «Это мечта, ставшая реальностью»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (2:3).

«Это мечта, ставшая реальностью, — приводит слова Тарасова журналист Джефф Свобода в Twitter. — Для меня и моей семьи это был большой день. Я с нетерпением ждал, чтобы сыграть свой первый матч».

Во встрече с «Далласом» 22-летний россиянин отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой игры. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в АХЛ, пропустив 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.