Вратарь «Коламбуса» Тарасов о дебюте в НХЛ: «Это мечта, ставшая реальностью»
Вратарь «Коламбуса» Тарасов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ
09:25
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (2:3).
«Это мечта, ставшая реальностью, — приводит слова Тарасова журналист Джефф Свобода в Twitter. — Для меня и моей семьи это был большой день. Я с нетерпением ждал, чтобы сыграть свой первый матч».
Во встрече с «Далласом» 22-летний россиянин отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой игры. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в АХЛ, пропустив 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/JacketsInsider/status/1466639502903025668
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