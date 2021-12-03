В ночь на 4 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет пять матчей.

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» (3.00 мск)

«Виннипег» — «Нью-Джерси» (4.00)

«Аризона» — «Вегас» (5.30)

«Анахайм» — «Калгари» (6.00)

«Сиэтл» — «Эдмонтон» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке