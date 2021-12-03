НХЛ: «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» и другие матчи регулярного чемпионата
19:00
В ночь на 4 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет пять матчей.
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» (3.00 мск)
«Виннипег» — «Нью-Джерси» (4.00)
«Аризона» — «Вегас» (5.30)
«Анахайм» — «Калгари» (6.00)
«Сиэтл» — «Эдмонтон» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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