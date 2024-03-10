Тренер «Каролины» Бриндамор — о дебюте Кузнецова: «Талантливые хоккеисты просто знают, как играть»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал дебют российского нападающего Евгения Кузнецова.

9 марта 31-летний россиянин впервые сыграл за «Харрикейнз» против «Нью-Джерси» (4:2).

«Учитывая, что Кузнецов долго не играл, он определенно произвел впечатление. Талантливые хоккеисты просто знают, как играть. Они просто понимают это. Поэтому можно подключить его к любой системе — он ничего не знает о том, как мы действуем, но он просто знает, как играть. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

Матч за «Каролину» против «Нью-Джерси» стал для Кузнецова первым в НХЛ с 27 января. С 6 февраля по 2 марта хоккеист проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».