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Сегодня, 12:12

Фокс — о Шестеркине: «Когда он на пике формы, в НХЛ нет вратаря лучше него»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс оценил игру вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Сент-Луисом» (4:0).

«Когда Шестеркин на пике своей формы, в НХЛ нет вратаря лучше него. За 200 игр не получится быть идеальным во всех, но даже когда он играет неидеально, он все равно отличный вратарь. Мы стараемся помогать ему, насколько можем. Он часто выручает нас. Так что неудивительно, что он одержал столько побед в начале своей карьеры», — приводит слова Фокса официальный сайт клуба.

28-летний россиянин провел 200 матчей в НХЛ, в которых одержал 126 побед при 92,1 процента отраженных бросков.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 63 41 22 86
2 Каролина 63 38 25 82
3 Филадельфия 65 33 32 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 62 30 32 69
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 62 28 34 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 92
2 Бостон 66 38 28 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 64 24 40 58
8 Оттава 62 25 37 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 40 26 89
2 Виннипег 63 40 23 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 65 37 28 77
5 Сент-Луис 64 32 32 67
6 Миннесота 64 30 34 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 64 16 48 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 62 38 24 79
3 Лос-Анджелес 63 32 31 75
4 Вегас 64 34 30 75
5 Калгари 63 31 32 67
6 Сиэтл 63 28 35 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 63 16 47 39
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15.03
10.03 00:00
Флорида – Калгари
 5 : 1
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 7 : 0
10.03 03:00
Сан-Хосе – Оттава
 2 : 1
10.03 03:00
Вашингтон – Чикаго
 4 : 1
10.03 03:00
Монреаль – Торонто
 2 : 3
10.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 4 : 0
10.03 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 3
10.03 06:00
Ванкувер – Виннипег
 5 : 0
10.03 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 1 : 4
10.03 20:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
10.03 22:30
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 65 111
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 65 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 61 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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