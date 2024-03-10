Фокс — о Шестеркине: «Когда он на пике формы, в НХЛ нет вратаря лучше него»

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс оценил игру вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Сент-Луисом» (4:0).

«Когда Шестеркин на пике своей формы, в НХЛ нет вратаря лучше него. За 200 игр не получится быть идеальным во всех, но даже когда он играет неидеально, он все равно отличный вратарь. Мы стараемся помогать ему, насколько можем. Он часто выручает нас. Так что неудивительно, что он одержал столько побед в начале своей карьеры», — приводит слова Фокса официальный сайт клуба.

28-летний россиянин провел 200 матчей в НХЛ, в которых одержал 126 побед при 92,1 процента отраженных бросков.