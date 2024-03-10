«Питтсбург» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Питтсбург» сыграет с «Эдмонтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 10 марта. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
«Пингвинз» набрали 64 очка и занимают 13-е место в Восточной конференции, а «Ойлерз» с 79 баллами располагаются на 5-й строчке «Запада».
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|63
|41
|22
|86
|2
|Каролина
|63
|38
|25
|82
|3
|Филадельфия
|65
|33
|32
|74
|4
|Айлендерс
|62
|28
|34
|70
|5
|Вашингтон
|62
|30
|32
|69
|6
|Нью-Джерси
|64
|31
|33
|66
|7
|Питтсбург
|62
|28
|34
|64
|8
|Коламбус
|64
|22
|42
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|92
|2
|Бостон
|66
|38
|28
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|65
|30
|35
|65
|7
|Монреаль
|64
|24
|40
|58
|8
|Оттава
|62
|25
|37
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|40
|26
|89
|2
|Виннипег
|63
|40
|23
|85
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|77
|5
|Сент-Луис
|64
|32
|32
|67
|6
|Миннесота
|64
|30
|34
|67
|7
|Аризона
|64
|26
|38
|57
|8
|Чикаго
|64
|16
|48
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|62
|38
|24
|79
|3
|Лос-Анджелес
|63
|32
|31
|75
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|75
|5
|Калгари
|63
|31
|32
|67
|6
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|7
|Анахайм
|63
|23
|40
|49
|8
|Сан-Хосе
|63
|16
|47
|39
|10.03
|00:00
|
Флорида – Калгари
|5 : 1
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|7 : 0
|10.03
|03:00
|
Сан-Хосе – Оттава
|2 : 1
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Чикаго
|4 : 1
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|2 : 3
|10.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|4 : 0
|10.03
|06:00
|
Вегас – Детройт
|5 : 3
|10.03
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|5 : 0
|10.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|1 : 4
|10.03
|20:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|- : -
|10.03
|22:30
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|100
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|65
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|61
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97