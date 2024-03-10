«Питтсбург» сыграет с «Эдмонтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 10 марта. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 64 очка и занимают 13-е место в Восточной конференции, а «Ойлерз» с 79 баллами располагаются на 5-й строчке «Запада».

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