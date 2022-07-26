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Сегодня, 20:22

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джон Мэдден вошел в тренерский штаб «Аризоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Нью-Джерси» Джон Мэдден вошел в тренерский штаб «Аризоны». Он стал помощником главного тренера, сообщает журналист Давид Паньотта.

Последним местом работы Мэддена был «Сан-Хосе». Летом «Акулы» расстались с прежним тренерским штабом.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли провел в НХЛ 898 матчей, в которых набрал 348 (165+183) очков.

Также работу нашел еще один экс-игрок НХЛ. Бывший защитник «Бостона» и «Виннипега» Марк Стюарт будет трудиться в тренерском штабе «Эдмонтона».

За карьеру в НХЛ Стюарт провел 673 матча, в которых набрал 93 (26+67) очка и 722 минуты штрафа.

Марк Стюарт
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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